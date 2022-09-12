2017 yapımı aksiyon filmi 'Maymunlar Cehennemi: Savaş' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Maymunlar Cehennemi: Savaş filmine dair detaylar...

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş detayları haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.