9 Eylül Cuma MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? MasterChef'te haftanın eleme adayları kim oldu?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te bugün MasterClass heyecanı yaşacak. Yarışmacılar Mehmet şefin restoranına giderek et ile ilgili önemli detaylar öğrenecek. Daha sonra ise şefler yarışmacılardan, "Steak Tartar" yapmasını isteyecek. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları kim?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

MasterChef TV8 ekranlarında merakla izlenmeye devam ediyor. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında 9 Eylül Cuma günü haftanın MasterClass'ı gerçekleşecek. Şeflerden Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına gidecek yarışmacılar, etin işlenmesi ve doğranması gibi önemli teknik bilgiler öğrenecek.

MASTERCHEF 9 EYLÜL MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'de bugün yayınlanacak programda, en iyi Steak Tartar yaparak MasterClass ödülünü kazanacak yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta MasterChef'te eleme adaylarının tamamı, mavi takıma oyunlarda 3-0 mağlup olan kırmızı takımdan oluştu. Eleme potasında yarışacak isimler şöyle: Vural, Serpilay, Burak R., Dilan, Melih ve Yağız.