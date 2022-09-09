TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta... Balkan Ninnisi dizisinde 11. bölüm, 13 Eylül Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri...

BALKAN NİNNİSİ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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BALKAN NİNNİSİ 10. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Evden kovulan, ormanda kamp yapacak yer ararken kendilerini buldukları köyde, eski defterleri açacak sorunlarla karşılaşan Süleyman, Arif ve Daniel için yaşananları anlatmak oldukça zordur. O köye nasıl düştüklerini, buralarda, düğünde yaşadıkları olayları anlatınca aile fertleri huzursuz olur. Özellikle Neriman ve Elena, Süleyman'ın eski düşmanıyla karşılaştığını öğrenince çok korkar. Geçmişte başından geçenleri hatırlayan ve üzülen Süleyman ise, aynı şeyleri yaşamaktansa Üsküp'ü terk etmeye karar verir. Süleyman'ı bu kararından vazgeçirmek için kolları sıvayan Jovanka ve Ertan ise geçmişte yaşananları araştırmaya başlar. Onlar eski defterleri karıştırırken, konaktaki tüm dengeler de alt üst olur.

BALKAN NİNNİSİ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BALKAN NİNNİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

BALKAN NİNNİSİ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BALKAN NİNNİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE