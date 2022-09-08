Şok Dalgası (Shock Wave) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Şok Dalgası ne zaman ve nerede çekildi?

Herman Yau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu suç ve gerilimin birlikte işlendiği film Şok Dalgası, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak eidliyor. Peki Şok Dalgası (Shock wave) filminin konusu ne? Şok Dalgası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...

Herman Yau'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Şok Dalgası filmi, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Gerilim ve suç filmi hakkında araştırılan Şok Dalgası (Shock wave) filminin konusu ne? Şok Dalgası filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ŞOK DALGASI (SHOCK WAVE) FİLMİNİN KONUSU NE?

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, bir yeraltı tünelini ele geçirdiğinde, talepleri karşılanmazsa rehineleri öldürmekle tehdit eder.

ŞOK DALGASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andy Lau

Wu Jiang

Jia Song

ŞOK DALGASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şok Dalgası filmi 2017 yapımıdır.