MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 4 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümünde eleme adayları arasında bir kişi yarışmadan elendi. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmadı elendi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'e veda eden ismi ve detaylar...

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 4 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümünde eleme adayları arasında bir kişi yarışmadan elendi. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmadı elendi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'e veda eden ismi ve detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

4 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümde eleme potasında yer alan Onur ve Ayaz arasından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elenen isim Onur oldu ve MasterChef'e veda etti.