Çaylaklar (The Rookies) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Çaylaklar ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmenliğini Alan Yuen'in üstlendiği Çaylaklar isimli Çin yapımı aksiyon filmi, televizyon ekranlarına gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gişelerde beklenen hasılatı elde edemeyen ancak izleyenlerin beğenisini kazanan Çaylaklar hakkında merak edilen Çaylaklar (The Rookies) filminin konusu ne? Çaylaklar filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ÇAYLAKLAR (THE ROOKIES) FİLMİNİN KONUSU NE?
Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao'yu takip etmek için Budapeşte'ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv'den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.
ÇAYLAKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Wang Talu , Zhao Feng rolünde
- Sandrine Pinna Miao Yan olarak
- Kıdemli ajan Bruce olarak Milla Jovovich
- Ding Shan olarak Xu Weizhou
- LV olarak Liu Meitong
- Alan Wan Dedektif Burky olarak
- Björn Freiberg trende Ajan olarak
- Demir Yumruk olarak David Lee McInnis
- Süet Lam
- Bilim Adamı olarak Temur Mamisashvili
- Bernadett Ostorhazi Scarlet olarak
- Gizli ajan olarak Kyle Paul
- Ajan olarak Fredrik Yderström
- David Torok, Gao Hao'nun Koruması olarak
- Paul Allica Kapı Görevlisi olarak
- Asker olarak Barret Coates
- Franz Rügamer Bilim Adamı / Asker olarak
- Andrew Lane Cawthon - Iron Fist'in Asistanı
- Kathy Chau
- Seksi olarak Mekael Turner
- Pierre Bourdaud Sipariş ajanı olarak
- Troy Sandford Gao'nun sağ kolu olarak
- Ajan olarak Isaac Fernandez
- Yuan Jinglin olarak Xiao Zhan
ÇAYLAKLAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Filmin çekim yerleri Macaristan ve Çin'dir. Macaristan'da çekim noktaları arasında Macaristan Devlet Opera Binası, Özgürlük Köprüsü, Gellért Tepesi, Váci Caddesi ve Özgürlük Meydanı yer alıyor. Film, 12 Temmuz 2019'da Çin'de piyasaya sürüldü.