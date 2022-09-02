Çaylaklar (The Rookies) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Çaylaklar ne zaman ve nerede çekildi?

Alan Yuen'in yönetmen koltuğunda oturduğu Çaylaklar filmi, televizyon ekranalrında gösterilmesinin ardından seyirciler tarafından merak konusu oldu. Wang Talu'nun başrolde yer aldığı Çaylaklar hakkında araştırılan Çaylaklar (The Rookies) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Çaylaklar ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Yönetmenliğini Alan Yuen'in üstlendiği Çaylaklar isimli Çin yapımı aksiyon filmi, televizyon ekranlarına gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gişelerde beklenen hasılatı elde edemeyen ancak izleyenlerin beğenisini kazanan Çaylaklar hakkında merak edilen Çaylaklar (The Rookies) filminin konusu ne? Çaylaklar filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇAYLAKLAR (THE ROOKIES) FİLMİNİN KONUSU NE?

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao'yu takip etmek için Budapeşte'ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv'den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

ÇAYLAKLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Wang Talu , Zhao Feng rolünde

Sandrine Pinna Miao Yan olarak

Kıdemli ajan Bruce olarak Milla Jovovich

Ding Shan olarak Xu Weizhou

LV olarak Liu Meitong

Alan Wan Dedektif Burky olarak

Björn Freiberg trende Ajan olarak

Demir Yumruk olarak David Lee McInnis

Süet Lam

Bilim Adamı olarak Temur Mamisashvili

Bernadett Ostorhazi Scarlet olarak

Gizli ajan olarak Kyle Paul

Ajan olarak Fredrik Yderström

David Torok, Gao Hao'nun Koruması olarak

Paul Allica Kapı Görevlisi olarak

Asker olarak Barret Coates

Franz Rügamer Bilim Adamı / Asker olarak

Andrew Lane Cawthon - Iron Fist'in Asistanı

Kathy Chau

Seksi olarak Mekael Turner

Pierre Bourdaud Sipariş ajanı olarak

Troy Sandford Gao'nun sağ kolu olarak

Ajan olarak Isaac Fernandez

Yuan Jinglin olarak Xiao Zhan

ÇAYLAKLAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekim yerleri Macaristan ve Çin'dir. Macaristan'da çekim noktaları arasında Macaristan Devlet Opera Binası, Özgürlük Köprüsü, Gellért Tepesi, Váci Caddesi ve Özgürlük Meydanı yer alıyor. Film, 12 Temmuz 2019'da Çin'de piyasaya sürüldü.