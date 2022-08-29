TV8 ekranlarının uzun soluklu programlarından MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vurdu. MasterChef'te seçilen takım kaptanları kendi stratejilerini oluşturarak kadroları kurdu. Peki, 29 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef Türkiye'de son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmesi sonucu Metin ve Melih tavuk pilav etabından en yüksek puanı alarak mavi takım kaptanlığı için mücadele etti. Jüri üyeleri poşe yumurta yapması istenen yarılmacılardan 8 yumurtayı da istenilen seviyede yaparak mavi takım kaptanlığını alan yarışmacı Metin oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin kırmızı takım kaptanını Kıvanç olarak belirledi.
Mavi takım kaptanı olarak seçilen Metin aynı zamanda dokulmazlığı da kazandı.
MAVİ TAKIM
Metin (Takım Kaptanı)
Melih
Büşra
Yağız
Görkem
Serpilay
Burak
KIRMIZI TAKIM
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Gamze
Tayfun
Barış
Ayaz
Kaan
Burak Kaya