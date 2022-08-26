Ünlü aktör Bruce Willis'ın son kez beyazperdede izleyicilerle buluşacağı 'Son Çıkmaz' filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Sinemalarda izleyicinin karşısına çıkacak filmin vizyon tarihi ise merak edilenler arasında yerini aldı. Sağlık problemleri nedeniyle sinema kariyerine veda edecek Bruce Willis'ın son filmine dair detaylar haberimizde...

Yönetmenliğini Mike Burns'ü üstlendiği 'Son Çıkmaz' filmiyle sinemaseverlerin gündeminde yer alan Bruce Willis, son kez beyazperdede aksiyon sahneleriyle nefes kesecek ve hastalığı sebebiyle kariyerine nokta koyacak. Sinema dünyasında 'Son Çıkmaz' filmi için heyecanlı bekleyiş devam ederken; 'Son Çıkmaz (Wrong place) filminin konusu, oyuncuları, nerede ve ne zaman çekildiğine dair detaylar ile vizyona gireceği tarih haber detaylarında...

🎬SON ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Son Çıkmaz filmi, bir uyuşturucu satıcının işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan güvenlik görevlisi Frank'in, kendisini ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı verdiği hayatta kalma mücadelesini ele almaktadır.

Çevresinden izole bir mağazanın arkasındaki ağaçlık alanda, alçak bir uyuşturucu satıcısı olan Virgil Brown korkuyla sinmiş bir adamı infaz eder. Virgil'in talihsizliği, eski bir şerif olan güvenlik görevlisi Frank Richards'ın olan bitene şahit olmasıdır. Frank cesur davranarak Virgil'i tutuklar. Bu esnada, Virgil'in oğlu Jake, çalılıkların arasında saklanmış ve her şeyi görmüştür.

Jake cinayetin işlendiği silahı arayıp bulur ve polisler olay yerine gelmeden önce silahla birlikte ortadan kaybolur. Babasını hapisten kurtarmak için her şeyi yapmaktan kaçınmayan Jake, cinayetten geriye kalan tek tanığı yani Frank'i ortadan kaldırmak ister. Jake, Frank'in peşine takılır ve ertesi gün Frank'e evinde bir pusu kurar ancak Frank evde değildir. Evde olanlar, Frank'in kızı Chloe ve onun en iyi arkadaşı Tammy, Jake'in eline düşmüştür. Evde çıkan kavgada Jake, Tammy'yi omzundan vurur ve Chloe'ye zorla babasına telefon ettirir.

Jake, Chloe'nin Frank'i eve çekmek için mükemmel bir yem olduğunun farkındadır. Ama Chloe'nin de Jake'i atlatmak ve babası Frank'i evdeki tehlike konusunda uyarmak için bir planı vardır...

🎬SON ÇIKMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bruce Willis

Ashley Greene

Michael Sirow

Stacey Danger

Massi Furlan

🎬SON ÇIKMAZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz" filmi 26 Ağustos Cuma günü sinemalarda izleyicilerle buluşacak.