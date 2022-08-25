İntikam Planı (Pound of Flesh) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İntikam Planı filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Ernie Barbarash'inin üstlendiği İntikam Planı filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen İntikam Planı filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyen filmseverler, filme dair detayları araştırmayı sürdürürken; İntikam Planı filminin konusu ve oyuncularına dair merak edilenler haberimizde...

Senaryosunu Joshua Todd James'in kaleme aldığı İntikam Planı filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

İNTİKAM PLANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hasta olan yeğenine böbreğini bağışlamak üzere Çin'de bulunan Deacon (Jean-Claude Van Damme) ameliyattan önceki gün çok sarhoş olur ve sabah uyandığında böbreğinin organ mafyası tarafından çalındığını farkeder.

Hem yeğeni, hem de kan kaybetmekte olan kendisi için zaman daralırken Deacon, böbreğini çalanları bulmak için amansız bir takibe girişir.

İNTİKAM PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?