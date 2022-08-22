IP Man: Son Dövüş filmi televizyon ekranlarında yer almasının ardından vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasına girdi. Anthony Chau-Sang Wong, Gillian Chung, Jordan Chan'ın başrollerini paylaştığı aksiyon filmi hakkında sorulan IP Man: Son Dövüş (IP Man: The Final Fight) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Son Dövüş filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı haberimizde...

Anthony Chau-Sang Wong, Gillian Chung, Jordan Chan'ın başrollerinde yer aldığı ve Herman Yau'nun yönetmenliğini üstlendiği film olan IP Man: Son Dövüş filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında IP Man: Son Dövüş (IP Man: The Final Fight) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Son Dövüş filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ip Man: Son Dövüş filmi tüm detayları...

IP MAN: SON DÖVÜŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

II.Dünya Savaşı sırasında Hong Kong'ta, efsanevi dövüş ustası Ip Man, Wing Chun, bir kez daha dövüşmelidir. Sıradan karşılaşmalarla başlayan kung fu dövüşleri onu Triad çetesinin karanlık ve tehlikeli dünyasına sürükleyecektir. Yaşamı ve onuru pahasına, son bir kez daha dövüşmekten başka şansı yoktur.

IP MAN: SON DÖVÜŞ OYUNCULARI KİM?

Anthony Wong , bir Wing Chun ustası olan Ip Man (Ye Wen) rolünde.

, bir Wing Chun ustası olan Ip Man (Ye Wen) rolünde. Kevin Cheng , genç Ip Man rolünde.

, genç Ip Man rolünde. Anita Yuen - Cheung Wing-sing (Zhang Yongcheng) , Ip Man'in karısı.

- Cheung Wing-sing (Zhang Yongcheng) , Ip Man'in karısı. Eric Tsang , Ip Man ile arkadaş olan Beyaz Turna ustası Ng Chung (Wu Zhong) rolünde.

, Ip Man ile arkadaş olan Beyaz Turna ustası Ng Chung (Wu Zhong) rolünde. Jordan Chan - Tang Shing (Deng Sheng), Ip Man'in öğrencisi ve bir polis memuru.

- Tang Shing (Deng Sheng), Ip Man'in öğrencisi ve bir polis memuru. Gillian Chung - Chan Sei-mui (Chen Simei), Ip Man'in öğrencisi. Wong Tung ile evlenir.

- Chan Sei-mui (Chen Simei), Ip Man'in öğrencisi. Wong Tung ile evlenir. Timmy Hung , genel derneğin başkanı Leung Sheung (Liang Shuang) rolünde. Filmin başında Ip Man ile tartışır ve Ip'in ilk öğrencilerinden biri olur. Lee King ile evlenir.

, genel derneğin başkanı Leung Sheung (Liang Shuang) rolünde. Filmin başında Ip Man ile tartışır ve Ip'in ilk öğrencilerinden biri olur. Lee King ile evlenir. Jiang Luxia Lee King (Li Qiong) , Ip Man'in öğrencisi ve açık sözlü bir fabrika işçisi olarak. Bir keresinde şiddetli bir gösteriye katıldı. Leung Sheung ile evlenir.

, Ip Man'in öğrencisi ve açık sözlü bir fabrika işçisi olarak. Bir keresinde şiddetli bir gösteriye katıldı. Leung Sheung ile evlenir. Zhou Dingyu Wong Tung (Wang Dong) , Ip Man'in öğrencisi ve bir hapishane memuru olarak. Chan Sei-mui ile evlenir. Bir maç sırasında zehirlendikten sonra neredeyse Ngai Ba-tin tarafından öldürülüyordu.

, Ip Man'in öğrencisi ve bir hapishane memuru olarak. Chan Sei-mui ile evlenir. Bir maç sırasında zehirlendikten sonra neredeyse Ngai Ba-tin tarafından öldürülüyordu. Zhou Chuchu , Ip Man'a romantik bir şekilde ilgi duyan bir şarkıcı olan Jenny rolünde.

, Ip Man'a romantik bir şekilde ilgi duyan bir şarkıcı olan Jenny rolünde. Zhang Songwen , Ip Man'ın oğlu Ip Chun (Ye Zhun) rolünde.

, Ip Man'ın oğlu Ip Chun (Ye Zhun) rolünde. Donny Wu Ng Chan (Wu Zan) , Ip Man'in öğrencisi ve bir tramvay sürücüsü olarak.

, Ip Man'in öğrencisi ve bir tramvay sürücüsü olarak. Ken Lo , Local Dragon için çalışan bir dövüş sanatları ustası olan Ngai Ba-tin (Wei Batian) rolünde.

, Local Dragon için çalışan bir dövüş sanatları ustası olan Ngai Ba-tin (Wei Batian) rolünde. Hung Yan-yan , Kowloon Walled City'yi kontrol eden bir mafya babası olan Local Dragon olarak .

, Kowloon Walled City'yi kontrol eden bir mafya babası olan Local Dragon olarak . Kör Chan , kör bir falcı olarak Wong Cho-lam .

, kör bir falcı olarak Wong Cho-lam . Queenie Chu , Jenny'nin afyon bağımlılığından ölen meslektaşı Sophie rolünde.

, Jenny'nin afyon bağımlılığından ölen meslektaşı Sophie rolünde. Liu Kai-chi , Ip Man'in arkadaşı Lee Yiu-wah (Li Yaohua) rolünde.

, Ip Man'in arkadaşı Lee Yiu-wah (Li Yaohua) rolünde. Ip Chun , Ip Man'in dükkanında telefonu kullanmasına izin veren dükkan sahibi rolünde.

SON DÖVÜŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri Ağustos 2012'de stüdyoda gerçekleşti.

17 Mart 2013'te 37. Hong Kong Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmiydi.

Çin anakarasında 22 Mart 2013'te ve Hong Kong sinemalarında 28 Mart'ta gösterime girdi.

Ip Man: Son Dövüş, 2013 San Diego Asya Film Festivali için seçildi.