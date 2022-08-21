Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor'u Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sosyal medyada ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın adına bir Facebook kullanıcıs, Okan Buruk'a hakaret etti. Bunu gören ünlü şarkıcı durum sonrası çılgına döndü. İşte detaylar...

Galatasaray'ın HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0'la geçtiği müsabakanın ardından sosyal medya karıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın adını kullanan bir Facebook kullanıcısı, Okan Buruk'un fotoğrafının altına küfür dolu bir yorum bıraktı. Ünlü şarkıcı bu durum sonrası çılgına döndü.

BURUK'A KÜFREDİLDİ

Ebru Polat'ın adına paylaşılan yorumda, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a küfür dolu bir paylaşım yapıldı. Ünlü şarkıcı bu yorumu görünce çılgına döndü. Ebru Polat kısa süre içerisinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İSYAN ETTİ

Ebru Polat yapılan bu küfürlü yorum sonrası çok sinirlendi. Ünlü şarkıcı yaşananlara sosyal medya hesabından isyan etti. Ebru Polat yaptığı paylaşımda, "Facebook fan sayfama kim girip bunu yazdıysa, kim olursa olsun yasal işlem başlatıyorum, pazartesi sabahı! Terbiyesizliğe bak" ifadelerini kullandı.