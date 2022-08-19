ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ konusu nedir, oyuncuları kimler? Çapraz Ateş filmi ne zaman çekildi?

Mallory Kane'nin başarılı bir dedektifken derin devletin gizlerini açığa çıkarmasını işleyen Çapraz Ateş filmi, sinemaseverler tarafından merak konusu haline geldi. Aksiyon ve gerilimi bir arada işleyen ve başrollerini Gina Carano ile Michael Fassbender'in paylaştığı film hakkında araştırılan Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevabı haberimizde...

İşinin ehli olan özel dedektif Mallory Kane'nin derin devlet sırlarıyla yüzleşmesini anlatan Çapraz Ateş filminin televizyonda gösterime girmesiyle sinemaseverler arama motorlarında Çapraz Ateş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Çapraz Ateş filminin tüm detayları...

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mallory Kane işinde başarılı bir dedektifdir. Mallory, hükümetin onaylamadığı ve derin devletin tepesindekilerin bilmemeyi tercih ettikleri bir göreve gönderilir. Barcelona'da operasyon başarısız olunca Mallory, Dublin'de başka bir göreve atanır ve onun için asıl macera bundan sonra başlar.

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gina Carano

Michael Angarano

Channing Tatum

Ewan McGregor

Michael Douglas

Anthony Wong

Eddie J. Fernandez

Maximino Arciniega

Edward A. Duran

Julian Alcaraz

Tim Connolly

Aaron Cohen

Michael Fassbender

Antonio Banderas

Mathieu Kassovitz

Bill Paxton

ÇAPRAZ ATEŞ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

13 Nisan 2012'de Türkiye'de vizyona giren ABD yapımı Çapraz Ateş filminin bir bölümünün Dublin'de çekildiği biliniyor.