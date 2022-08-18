Labirent: Alev Deneyleri distopik, bilimkurgu, aksiyon gerilim filmi televizyonda yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında, hakkında Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi? sorularının araştırıldığı film hakkında tüm detaylar haberimizde...

Yönetmenliğini Wes Ball'un üstlendiği ve T.S. Nowlin tarafından kaleme alınan distopik bilimkurgu filmi Labirent Alev Deneyleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından oldukça beğenilen film hakkında sinemaseverler Labirent: Alev Deneyleri filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Labirent Alev Deneyleri filmi ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını araştırıyor.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Labirentten kaçan Thomas ve arkadaşları, bütün bunların sebebini anlamaya ve WCKD örgütünün gizemini çözmeye çalışırken kendilerini bir anda Alev (Scorch) adında, akla hayale sığmaz engellerle dolu bir yerde bulurlar. Burada onları yok etmek isteyen büyük güce karşı tüm yeteneklerini sergilemek zorunda kalacaklardır.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Dylan O'Brien rolü Thomas

Thomas Brodie-Sangster rolü Newt

Ki Hong Lee rolü Minho

Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes

Rosa Salazar rolü Brenda

Jacob Lofland rolü Aris Jones

Giancarlo Esposito rolü Jorge

Aidan Gillen rolü Janson

Dexter Darden rolü Frypan

Alexander Flores rolü Winston

Barry Pepper rolü Vince

Lili Taylor rolü Mary Cooper

Patricia Clarkson rolü Ava Paige

Alan Tudyk rolü Marcus

Nathalie Emmanuel rolü Harriet

Katherine McNamara rolü Sonya

LABİRENT ALEV DENEYLERİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014 yılında çekilip 2015'te vizyona giren ABD yapımı distopik bilimkurgu aksiyon gerilim filmi olan Labirent Alev Deneyleri, James Dashner'ın Labirent: Alev Deneyleri adlı Labirent kitap serisinin ikinci kitabından uyarlanan film 2014 yılı Labirent: Ölümcül Kaçış filminin devamı niteliğinde olmakla beraber Labirent film serisinin ikinci filmidir. Yönetmenliğini Wes Ball'un üstlendiği, senaryosunu T.S. Nowlin'in yazdığı filmin ana kadrosu ilk filmdeki ile aynı iken (Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario ve Patricia Clarkson), bu filmde yardımcı oyuncu kadrosu olarak Rosa Salazar, Jacob Lofland, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Barry Pepper, Lili Taylor ve Alan Tudyk bulunmaktadır.