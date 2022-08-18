Başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas'ın oynadığı 3 serilik Jumanji filmi, televizyon ekranlarından izleyicileriyle buluşuyor. Macera ve komediyi bir arada bulma imkanı sunan Jumanji hakkında seyirciler, JUMANJİ filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını araştırıyor.

Yönetmen koltuğunda Jake Kasdan ve Joe Johnston'un birlikte oturduğu macera ve komedi filmi Jumanji, izleyicilerine benzersiz bir eğlence deneyimi sunuyor. Müziklerini ise James Horner'in üstlendiği 3 serilik filmde ilk yapım olan Jumanji'nin yanı sıra Jumanji Vahşi Orman ve Jumanji Yeni Seviye de eşit derecede beğenildi. Peki JUMANJİ filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji filmi ne zaman çekildi? İşte tüm cevaplar...

JUMANJİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir kız çocuk ve erkek kardeşi eski ve esrarengiz bir masa üstü aile oyununu keşfedip oynamaya başladıklarında, aynı oyun tarafindan 25 yıl önce yutulmuş Alan Parrish'in serbest kalmasını sağlarlar. Yutulduğu zaman onlar gibi bir çocuk olan Parrish şimdi ise koca bir adamdır.

JUMANJİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Robin Williams _ Alan Parrish

Bonnie Hunt _ Sarah Whittle

Jonathan Hyde _ Samuel Alan Parrish / Van Pelt

David Alan Grier _ Carl Bentley

Kirsten Dunst _ Judy Shepherd

Bradley Pierce _ Peter Shepherd

Bebe Neuwirth _ Nora Shepherd

Adam Hann-Byrd _ Genç Alan Parrish

Laura Bell Bundy - Genç Sarah Whittle

JUMANJİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji'nin ilk filmi 1995 yılında çekilirken Jumanji: Vahşi Orman'ın yapım tarihi 2017, Jumanji: Yeni Seviye'nin ise 2019'dur.