MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN SON YARIŞMACI KİM OLACAK? | Son önlüğün sahibi olacak 12. yarışmacı...

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan MasterChef 2022'de elemeler devam ederken; ana kadro belli oluyor ve 13 Ağustos Cumartesi günü son önlüğün sahibi açıklanıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef 2022 ana kadrosunu ve son önlüğün sahibini araştırmaya devam ederken; 13 Ağustos 2022 MasterChef'te önlüğü almaya hak kazanan yarışmacıya dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 13:30 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022- 13:30