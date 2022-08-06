Yönetmen koltuğuna Hank Braxtan'in geçtiği ve senaryosunu Jacoby Bancroft ile Jeffrey Giles'ın üstlendiği Dinozor Avı filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini alırken; filmseverler Dinozor Avı'nın konusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak Dinozor Avı filmine dair merak edilenler...

2021 yapımı Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor ve Hank Braxtan'in yönetmenliğini üstlendiği film televizyon ekranlarında yayınlanmadan önce izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, bilimkurgu türündeki Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...

DİNOZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genetiğiyle oynanıp yeniden oluşturulan dinozorları sadece zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır.

Parker da bu gruba katılanlar arasındadır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir.

Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya uğraşacaktır. Ancak bu sefer dinozorlar için onlar birer avdır.

DİNOZOR AVI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Courtney Loggins

Ruben Pla

Tarkan Dospil

Joston Theney

Dan Sinclair

Benjamin Watt

Antuone Torbert

Butch McCain

Heath C. Heine

Spencer C. Warthen

J. Michael Weiss

DİNOZOR AVI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dinozor Avı filmi 2021 yılında vizyona girmiştir.