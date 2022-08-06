2021 yapımı Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor ve Hank Braxtan'in yönetmenliğini üstlendiği film televizyon ekranlarında yayınlanmadan önce izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, bilimkurgu türündeki Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...
DİNOZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Genetiğiyle oynanıp yeniden oluşturulan dinozorları sadece zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır.
Parker da bu gruba katılanlar arasındadır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir.
Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya uğraşacaktır. Ancak bu sefer dinozorlar için onlar birer avdır.
DİNOZOR AVI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
- Courtney Loggins
- Ruben Pla
- Tarkan Dospil
- Joston Theney
- Dan Sinclair
- Benjamin Watt
- Antuone Torbert
- Butch McCain
- Heath C. Heine
- Spencer C. Warthen
- J. Michael Weiss
DİNOZOR AVI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Dinozor Avı filmi 2021 yılında vizyona girmiştir.