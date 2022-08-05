MasterChef Türkiye 5 Ağustos Cuma günü ne yaşandı? MasterChef'te ana kadroya kim seçildi? Büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 5 Ağustos Cuma günü ne yaşandı? MasterChef'te ana kadroya kim seçildi? Büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 5 Ağustos Cuma günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya girmek için birbirleriyle yarıştılar. Peki Masterchef'te ana kadroya kim girdi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 03:00 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022- 03:00