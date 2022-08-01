2005 yapımı aksiyon filmi 'Marslı' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını Marslı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Marslı filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Marslı filmine dair detaylar...

Marslı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Marslı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2015 yapımı macera filmi Marslı detayları haberimizde...

MARSLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu 'Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir.

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