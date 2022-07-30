Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 30 Temmuz Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '30 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte Çılgın Sayısal Loto 30 Temmuz Cumartesi sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
30 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın sayısal loto çekilişi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
78-16-58-43-53-18 Joker:46 Süperstar: 71
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