Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 23 Temmuz Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '23Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 23 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
23 TEMMUZ CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın sayısal loto çekilişi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
10-9- 40-53-76-28 Joker:39 Süperstar:12
👉 Sayısal Loto 23 Temmuz Cumartesi sonucu için TIKLA