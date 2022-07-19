MASTERCHEF YENİ BÖLÜM | 20 Temmuz 2022 MasterChef 14. bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 20 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verecek.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 00:47