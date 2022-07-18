Suçlu (Criminal) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Suçlu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Ariel Vromen'ın oturduğu 2016 yapımı Suçlu filmi merak edilenler arasında yerini aldı. Filmseverler Suçlu filminin konusunu, oyuncularını ve filmin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. 2016 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşan ve şimdi de televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmak için geri sayıma devam eden Suçlu filmine dair ayrıntılar...

Ariel Vromen'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Douglas Cook ile David Weisberg'in senaryosunu kaleme aldığı 2016 yapımı Amerikan filmi Suçlu'nun konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Gerilim ve aksiyon sahneleriyle filmseverlerin nefesini kesmeye hazırlanan Suçlu filmine dair tüm detaylar...

SUÇLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds), gizemli bir şekilde öldürülür.

Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar...

SUÇLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Costner, Jerico Stewart

Ryan Reynolds, Bill Pope

Gal Gadot, Jillian "Jill" Pope

Gary Oldman, Quaker Wells

Tommy Lee Jones, Dr. Micah Franks

Alice Eve, Marta Lynch

Michael Pitt, Jan Strook diğer adıyla Hollandalı

Jordi Mollà, Xavier Heimdahl

Antje Traue, Elsa Mueller

Scott Adkins, Pete Greensleeves

Amaury Nolasco, Esteban Ruiza

Colin Somon, Hapishane müdürü

Robert Davi, Amiral Lance

Richard Reid, James Osborne

Natalie Burn, Shoo Shoo

SUÇLU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Suçlu filminin çekimleri 4 Eylül 2014'te Londra'da başladı. Filmin yapımcılığını Campbell-Grobman Films ve Millennium Films şirketleri üstlendi ve film 15 Nisan 2016'da gösterime girdi.