İkinci kez anne ve baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin son paylaşımı da öncekiler gibi büyük ilgi gördü. Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkaran ikilinin yanyana verdikleri son poz sosyal medyada oldu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' (2013-2014) dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamış ve 2017'de de görkemli bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. 2019 yılında da oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, ikinci çocuklarını bekliyor.

İkilinin ev hali pozu ise sosyal medyada gündem oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Yakışıklı oyuncunun kabarık saçlarını görenler, "Saçlar alev almış", "Ne oldu saçlarına?", "Fahriye ne yaptın eşine?" tarzı yorumlar yazıldı., "Saçlarına ne oldu, elektrik mi çarptı?" gibi yorumlarla takıldı.

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