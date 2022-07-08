MASTERCHEF YENİ BÖLÜM | 8 Temmuz 2022 MasterChef 8. bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte MasterChef 2022'nin 8. yeni bölümüne dair merak edilenler ve yarışma formatına dair detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022- 17:30