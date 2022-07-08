MASTERCHEF YENİ BÖLÜM | 8 Temmuz 2022 MasterChef 8. bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler
MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte MasterChef 2022'nin 8. yeni bölümüne dair merak edilenler ve yarışma formatına dair detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022- 17:30
MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yarışmanın sıkıt takipçileri tarafındana araştırılmaya başladı. Yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan ve televizyon ekranlarına damgasını vuran MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...
MASTERCHEF 2022 8. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MasterChef 2022'nin 8. yeni bölümü 8 Temmuz Cuma günü 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.