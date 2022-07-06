MasterChef Türkiye SON BÖLÜM İZLE! MasterChef'te 6 Temmuz Çarşamba günü ne yaşandı?

MasterChef Türkiye'de yeni sezon heyecanı devam ediyor... Eleme turlarında hünerlerini sergileyerek yarışmaya katılmaya hak kazanmak isteyen yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. İşte MasterChef Türkiye'de 6 Temmuz Çarşamba günü yaşananlar...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 6 Temmuz Çarşamba günü ekranlara geldi. Yarışmacılar 5 dakika içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterCheff Türkiye yeni bölümü 7 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.