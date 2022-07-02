MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte MasterChef 2022'nin 2. yeni bölümüne dair merak edilenler ve yarışma formatına dair detaylar...

MasterChef 2022'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yarışmanın sıkıt takipçileri tarafındana araştırılmaya başladı. Yeni sezonuyla büyük beğeni toplayan ve televizyon ekranlarına damgasını vuran MasterChef 2022'nin yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

MASTERCHEF 2022 2. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef 2022'nin 2. yeni bölümü 2 Temmuz Cumartesi günü 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

MASTERCHEF 2022'DE NELER OLUYOR?

MasterChef Türkiye'nin ilk bölümü 1 Temmuz Cuma akşamı ekrana geldi ve yarışmacılar kendilerine verilen süre içinde yemekleri hazırlamak için mücadele etti. Yarışmacılar, yaptıkları yemeklerle bir sonraki tura yükselmek için yarıştı ve beğenilen tabaklar bir üst turun biletini verdi.