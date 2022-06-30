Survivor'da heyecan final heyecanıyla devam ediyor. Survivor'un sıkı takipçileri final bölümü ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Arama motorlarında, Survivor finali ne zaman? Survivor 2022 finali kaçta? Survivor finaline kimler kaldı? Kimler elendi? gibi ifadelerle sorgular yapılıyor. Peki, Survivor finali ne zaman, saat kaçta? Survivor finale kimler kaldı?

SURVIVOR 2022 ALL STAR FİNAL | TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında sona gelindi. İstanbul'da dün organize edilen yarı final oylamasında elenen iki isimle, finale çıkan iki yarışmacı belli oldu. Yarışmanın takipçileri internette, final ile ilgili tüm bilgileri araştırıyor.

👥SURVIVOR'DA KİMLER FİNALE KALDI?

İstanbul'da düzenlenen yarı final SMS oylamasına Adem, Ayşe, Batuhan ve Nisa katıldı. SMS oylaması sonucu yarışmaya yarı finalde veda eden ilk isim geçtiğimiz sezon da Survivor'da yarışan Ayşe Yüksel oldu. Ayşe, elenmesinin ardından, "SMS atan bana destek sağlayan herkese çok teşekkür ederim. İnandığımız yol vardı yine ucundan döndük. Belki hatalarım oldu ama önemli olan gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim. Her olayda ben her zaman güleceğim. Her geçen dönemde pozitif kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.





Gecenin ilerleyen saatlerinde yine bir SMS mücadelesi yaşandı. Rakiplerinden daha az oy olan Batuhan Karacakaya da Ayşe'nin ardından yarışmaya yarı final etabında veda etti. Böylece Survivor 2022 All Star'da finale kalan iki isim; Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı oldu. İkilinin final mücadelesi 30 Haziran akşamı yapılacak SMS oylamasıyla sürecek. Rakibinden daha fazla oy alan isim Survivor 2022 All Star'ı şampiyon tamamlayacak.

ESKİ YARIŞMACILAR DA KATILDI📌

İstanbul'da organize edilen yarı final heyecanı, sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bu organizasyona, bu yıl elenen yarışmacılar da dahil birçok ünlü sima ve yarı final mücadelesi veren yarışmacıların aileleri de katıldı.

SURVİVOR 2022 ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2022 All Star'ın finali 30 Haziran Perşembe akşamı yapılacak. Survivor All Star 2022'nin kazananı TV8 ekranlarında belli olacak.