📺 Kara Tahta YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 29 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 11. BÖLÜM KONUSU

Aylin'in ortadan kaybolması Atlas ve Irmak arasında problem yaratır. Irmak bu konuda kendini suçlamadan duramaz. Tüm şehir Aylin'i bulmak için seferber olur ancak bir kişi Aylin'i bulup getirir. Bu kişi Bekir'dir. Atlas Bekir'in bu olayda iyi niyetli olmadığını düşündüğü için sadece Irmak'la değil Arif'le de gerginlik yaşar. Hikmet'in beklenmeyen misafiri Asu ise tüm dengeleri alt üst edeceğe benzer. Değişen dengelerden en çok kimin nasibini alacağı ise merak konusudur. Irmak'ın Bekir'in artık değiştiğine inanması Atlas'ı derinden üzerken Yasemin büyük bir kumpasın içine düşmüştür.