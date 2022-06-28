2021 yapımı gerilim ve aksiyon filmi 'Belalı Karakol' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Belalı Karakol filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Belalı Karakol filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Belalı Karakol filmine dair detaylar...

Belalı Karakol filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Belalı Karakol filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı gerilim ve aksiyon filmi Belalı Karakol detayları haberimizde...

BELALI KARAKOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.