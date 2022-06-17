SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? | 17 Haziran Cuma günü Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?
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