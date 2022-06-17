SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? | 17 Haziran Cuma günü Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star'da bireysel oyunlarla devam eden heyecan izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor'da dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını ve haftanın 2. eleme adayının kim olduğunu araştırmayı sürdürüyor. İşte Survivor 2022'de 17 Haziran Cuma günü oynanan oyunlara ait detaylar...
17 HAZİRAN BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın 2. dokunulmazlığını Adem kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ise Batuhan kazanmıştı. .
17 HAZİRAN HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVIVOR'DA SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR:
Batuhan
Adem
Ogeday
Hikmet
Nagihan
Nisa
Berkan