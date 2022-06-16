Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor All Star 16 Haziran ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'nin sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 16 Haziran ödül oyununu hangi takım kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Survivor 2022'nin yeni bölümünde oynanacak ödül oyunu için nefesler tutuldu. İşte Survivor All Star 2022 ödül oyununun kazananı...

Survivor 2022'de heyecan devam ediyor. Sona doğru yaklaştıkça gerilim ve hırs artıyor. Bireysel yarışmalar da heyecanı yükseltiyor. Son olarak araba ödül oyunu oynandı. Batuhan Karacakaya'nın kazandığı ödül oyunu geceye damgasını vurdu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 16 Haziran Perşembe oynanacak ödül oyunun kazananı henüz belli olmadı. Yarışmayı kazanan belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son isim Atakan oldu.