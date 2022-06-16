Survivor dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2022'de format değişikliği yaşanırken, takım oyunlarının yerini bireysel oyunlar aldı. Survivor All Star'ın 16 Haziran Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...
16 HAZİRAN SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyununu finalde Adem'i mağlup eden Batuhan kazandı.
16 HAZİRAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVIVOR'DA SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR:
- Batuhan
- Adem
- Ogeday
- Hikmet
- Nagihan
- Nisa
- Ayşe
- Berkan