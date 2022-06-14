Bakış Açısı (Vantage Point) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bakış Açısı filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğuna Pete Travis'in oturduğu 'Bakış Açısı' filminin konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında yerini aldı. 2008 yapımı gerilim ve dram türündeki film televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmak için geri sayıma devam ederken; Bakış Açısı filminin detayları araştırılmaya başladı. İşte Bakış Açısı filminin detayları...

Bakış Açısı filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. 4 Nisan 2008'de vizyona giren ve sinemaseverler ile buluşan Bakış Açısı filminin ne zaman ve nerede çekildiği de filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte aksiyon sahneleriyle nefes kesen ve duygu dolu konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Bakış Açısı filmine dair merak edilenler...

BAKIŞ AÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bakış Açısı filminde, farklı bakış açılarına sahip sekiz yabancı, ABD başkanına yapılan suikast girişiminin ardındaki gerçeği bulmaya çalışıyor.

Thomas Barnes (Dennis Quaid) ve Kent Taylor (Matthew Fox), küresel boyutta terörle savaşın dönüm noktasında Başkan Ashton'ı (William Hurt) korumakla görevli gizli ajanlardır.

Başkan Ashton, İspanya'ya varışından birkaç dakika sonra vurulunca, kargaşa baş gösterir ve suikastçı avı sırasında apayrı yaşamlar kesişir. Kalabalıkta bulunan Amerikalı turist Howard Lewis (Forest Whitaker), çocukları için başkanın gelişini kaydederken başkana ateş eden kişiyi görüntülediğine inanır.

Kalabalığın içindeki bir diğer kişi, tarihi olayı tüm dünyada milyonlarca televizyon izleyicisine aktarmakta olan Amerikalı haber yapımcısı Rex Brooks'tur (Sigourney Weaver). Onlar ve diğerleri hikayelerini anlatırken, bulmacanın parçaları yerine oturmaya başlar; ve anlaşılır ki yüzeyin hemen altında şok edici gerekçeler yatmaktadır.

BAKIŞ AÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?