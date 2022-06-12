2011 yapımı aksiyon filmi 'Maymunlar Cehennemi: Başlangıç' gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek filmin detaylarını 'Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman çekildi?' soruları ile araştırmaya başladı. İşte Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmine dair detaylar...

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2011 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıç detayları haberimizde...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.