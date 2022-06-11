SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 11 Haziran Survivor All Star iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'a veda eden isim...

Survivor All Star 2022 bu akşam dört eleme adayından biri adaya veda edecek ve heyecan dolu bir konsey izleyicilerle buluşacak. Sona yaklaştıkça artan rekabet ve yorgunluğa rağmen şampiyonluk için mücadele eden isimlerden hangisi adaya veda edecek? Survivor All Star'da iletişim oyununu hangi takım kazanacak? Detaylar haberimizde...

Survivor 2022'nin yeni bölümünde eleme heyecanı ekrana gelecek ve yarışmanın şampiyonu olmak için yarışan başarılı isimlerden biri daha adaya veda edecek. Peki, haftanın eleme adayları kim oldu, adaya hangi isim veda etti? İşte 11 Haziran Cumartesi Survivor All Star 2022'ye dair merak edilenler...

11 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye veda eden isim bu akşam yayınlanacak yeni bölümün akabinde belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

11 HAZİRAN İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eleme öncesi oynanan iletişim oyununu kazanan takım, Survivor All Star yeni bölümle birlikte belli olacak ve oyunun kazananı haberimizde yer alacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe olmuştu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Batuhan oldu. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı Anıl olurken; 4. eleme adayı Hikmet olarak belirlendi.

.