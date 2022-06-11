Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı yaşandı. Sona yaklaştıkça artan rekabet ve yorgunluğa rağmen şampiyonluk için mücadele eden isimlerden birisi adaya veda etti. Peki Survivor'da adaya kim veda etti? Elenen isim belli oldu mu? Survivor All Star'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde....

Survivor All-Star 2022'nin 11 Haziran'da yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ayrıca iletişim oyunu için de kıran kırana bir rekabete girdi. Peki Survivor'da adaya hangi isim veda etti? Elenen isim kim oldu? İletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

11 HAZİRAN İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eleme öncesi oynanan iletişim oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe olmuştu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Batuhan oldu. Survivor'da haftanın 3. eleme adayı Anıl olurken; 4. eleme adayı Hikmet olarak belirlendi.

11 HAZİRAN SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye veda eden isim ise Anıl Berk Baki oldu.