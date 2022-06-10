SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 Haziran 3. eleme adayı belli oldu mu?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 10 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar....

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve 3. eleme adayı heyecanı yaşanacak. Survivor eleme adayı en çok merak edilen konular arasında yer alırken, dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı da merak ediliyor. Survivor'da ilk eleme adayı Ayşe olmuştu. 9 Haziran'da yayınlanan bölümde ise Batuhan 2. eleme adayı olarak açıklandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2022 Survivor'da heyecan devam ediyor. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.