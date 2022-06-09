SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? | 9 Haziran Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı olan isim...

Survivor All Star'ın yeni bölümünde heyecan yine doruğa çıkacak ve yarışmacılar kıran kırana mücadele edecek. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanacak takım yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya devam ederken; Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayının kim olduğuna dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022- 17:30