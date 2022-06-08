SURVIVOR dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran 1. eleme adayı belli oldu mu? SURVIVOR yeni takımlar belli oldu mu?
Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 1. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 8 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar....
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 23:26 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022- 23:27
Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 8 Haziran Çarşamba günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 128. yeni bölüme dair merak edilenler...
SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?
Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.
ÜNLÜLER:
Nagihan
Ayşe
Adem
Anıl
Batuhan
GÖNÜLLÜLER:
Atakan
Berkan
Nisa
Ogeday
Hikmet