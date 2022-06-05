SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 5 Haziran Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 5 Haziran Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı ekrana gelecek ve yarışmacılar, dokunulmazlığın sahibi olmak için kıran kırana mücadele edecek. Peki, 5 Haziran Survivor'da hangi takım dokunulmazlığı kazanacak, haftanın 3. eleme adayı kim olacak? İşte Survivor 125. bölüme dair detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022- 17:30