Survivor 2022'de heyecan dorukta. Finale yaklaştıkça rekabet ve gerilim artıyor. Survivor'da 4 Haziran Cumartesi oynanacak oyun ve 124. bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte detaylar...
SURVIVOR 124. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Survivor'ın 4 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak olan 124. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynanması bekleniyor. Detaylar haberimizde yer alacak.
2022 SURVİVOR YENİ KADRO!
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