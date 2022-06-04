Survivor yeni bölüm heyecanı! Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor'da kim elendi? Dokunulmazlık...

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Finale doğru yaklaştıkça rekabetin zirve yaptığı yarışmada, yeni bölüm ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor'da en son kim elendi?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 18:00 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022- 18:00