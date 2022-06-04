Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 4 Haziran 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '4 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 4 Haziran 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 4 Haziran Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
1 HAZİRAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
59 - 20 - 66 - 79 - 53 - 76 - Joker: 40 Süper Star: 14
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