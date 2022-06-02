Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star 2 Haziran kim hangi takımda olacak?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 2 Haziran Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölümde, yeni takımlar belli olacak. Survivor yarışmacıları, zaman geçtikçe daha da büyük bir rekabet içerisindeler. Birçok kişi yaşanan gergin anları dikkatle takip ediyor. Survivor'un yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler arama motorlarında, Survivor 2022, Survivor yeni takımlar, Survivor kim hangi takımda?, Survivor konsey gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki,Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star 2 Haziran kim hangi takımda olacak?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 17:30