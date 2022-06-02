Kimliksiz (Unknown) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kimliksiz filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 1995 yapımı aksiyon filmi Kimliksiz detayları haberimizde...

KİMLİKSİZ (UNKNOWN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir konferans için geldiği Berlin'de bir trafik kazası geçiren Dr. Martin Harris, kendine geldiğinde, karısının kendisini tanımadığına şahit olur. Daha da kötüsü, kendisinin yerine başkasının geçmiş olduğunu öğrenir. Kimseyi gerçek Martin Harris olduğuna inandıramayan adam, kendini tehlikeli bir komplonun içinde bulur. Bu yabancı ülkede takip edildiğini de fark edince, bu durumdan kurtulmak için en son hatırladıklarını kullanarak kaza yaptığı kişiye ulaşır. Ancak derine indikçe asıl kimliğine dair önemli detaylara ulaşacak ve ne kadar ileri gidebileceğine kendisi bile şaşıracaktır.

KİMLİKSİZ (UNKNOWN) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?