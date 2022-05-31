atv ekranlarının sevilen dizilerinden Destan, 25. bölümüyle ekranlara geldi. Destan izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Destan 25. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Destan'ın 25. bölümünde neler yaşandı? Destan'ın 25. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Destan dizisinin 25. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 25. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 31 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 25. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 25. bölüm bilgileri...

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DESTAN 25. BÖLÜM KONUSU

Akkız ve Batuga'nın gönülleri bağlanıyor

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

İtbarakların saray oyunu

İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı. Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

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Hanlık soyu tehlikede

Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?

Pusuya düşen Obar'ın öfkesi

Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte Batuga'nın Obar'ı hançerle yaralamasıyla savaşı kaybeden Obar'ın, taç için yeni planları ne olacak?

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Türklerin umudu çift başlı kurt

Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı. Gök Tengri tarafından Gök Hanlığı muştulanan Batuga beklentileri karşılayabilmek için neler yapacak? Türkleri bir edecek Tegin olduğu ilan edilen Batuga, Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturup İtbaraklardan Batı Gök'ü alabilecek mi?

Ulu Ece'nin yeni hamleleri

Günseli'yi hayatıyla tehdit eden Ulu Ece, Günseli'den hiç de beklemediği bir karşılık görüp kendini zindanda bulmuştu. Alpagu Han'ın iş birliği teklifiyle zindandan kurtulan Ulu Ece'nin yeni hamleleri ne olacak? Sarayda eski dostluklar mı yoksa yeni düşmanlıklar mı kurulacak?

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Çolpan Han intikam peşinde

Gök Saray'a giren İtbaraklar Saltuk ve Çolpan ile çatışmaya girmişlerdi. İtbaraklar Gök Orda'nın Yasavulu Saltuk'u arkasından vurup, öldürmüşlerdi. Kavuşamadığı aşkı Saltuk'u kaybeden Çolpan Han, İtbaraklardan nasıl intikamını alacak?

Aşkı için hayatını tehlikeye atan Mei Jin

Evdeşi Temur'un ölüm haberini duyduğundan beri ona aşk dolu hisler besleyen Mei Jin, bu sebeple Akkız'ı kurtarıp onunla iş birliği yapmıştı. Temur'un sevgisini kazanabilmek için Obar'a kurulan pusuda kilit rolü oynayan Mei Jin, yaşadığını öğrendiği Temur'un sevgisini kazanabilecek mi? Evlilikleri siyasi evlilik olarak mı kalacak, yoksa bu evlilikten bir yuva çıkacak mı?

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