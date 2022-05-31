Carte Blacnhe filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Carte Blacnhe ne zaman, nerede çekildi? Filme dair detaylar...

Carte Blacnhe filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Polonyalı Jacek Lusinski’nin yönetmen koltuğuna oturduğu 2015 yapımı Carte Blacnhe filmine dair detaylar ve merak edilenler...

Polonyalı yönetmen Jacek Lusinski'nin 2015 yapımı Carte Blacnhe filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Carte Blacnhe filminin konusu dikkatleri üzerine çekerken; filmde yer alan başarılı oyuncular ise performansları ile nefes kesecek. İşte Carte Blacnhe filminin detayları...

CARTE BLACNHE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Orta yaşlı tarih öğretmeni olan Kacper, görme yeteneğini kaybetmeye başlar. Kalbi kırık olan Kacper, sağlık sorunlarını herkesten saklamaya çalışır.

Genetik bir bozukluk nedeniyle görme kaybı yaşayan Kacper, işini kaybetmekten korktuğu için meslektaşlarından, öğrencilerinden ve yakın arkadaşlarından rahatsızlığını gizlemeye karar verir. Film gerçek bir tarih öğretmenin hikayesine odaklanıyor.

Kacper, genetik bir bozukluk nedeniyle kalıcı körlük olasılığıyla karşı karşıyadır. Başta kalbi kırılmış bir halde, işini sürdürmek ve öğrencilerine final sınavlarında yardımcı olmak arzusuyla sağlık sorunlarını yöneticilerinden saklamaya çalışır.

Kacper'ın rahatsızlığından haberdar olan tek kişi ise en yakın arkadaşı Wiktor'dur...

CARTE BLACNHE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

2015 yapımı Carte Blacnhe filminin oyuncu kadrosu şöyle:

Andrzej Chyra

Urszula Grabowska

Tomasz Ziętek

Arkadiusz Jakubik

Eliza Rycembel

CARTE BLACNHE FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Dram türündeki Carte Blacnhe filmi 2015 yılında Polonya'da çekilmiştir.