SURVIVOR FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI? | Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan dorukta. Survivor'un Türk ve Yunan yarışmacıları futbol maçı yapacak. 117. bölüm fragmanını izleyen Survivor takipçileri arama motorlarında, Survivor yeni bölüm, Survivor izle, Survivor futbol maçı, Survivor Yunanistan, Survivor Türkiye gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 15:30