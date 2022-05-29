Survivo All Star 2022'de heyecan dorukta. Survivor'un sıkı takipçileri 117. bölüm fragmanıyla birlikte merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları aralarında futbol maçı yapacak. Peki, Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçını hangi takım kazandı?
SURVİVOR'DA TÜRKİYE - YUNANİSTAN FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Türkiye - Yunanistan futbol maçının kazananı belli olunca haberimizde yer alacak.
ÜNLÜLER
Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
GÖNÜLLÜLER
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa