SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da heyecan dorukta... 29 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yeni bölüm' gibi ifadelerle detayları araştırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 21:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022- 21:30