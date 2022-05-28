Atv'de izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 54. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 28 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim'in 54. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 54. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın?"

Eren kardeşler ile Şengül arasındaki ipler iyice gerilirken, bu durum kuzenlerin hayatına da yansır. Suzan'la işbirliği yapan Nebahat ve Ayla, Akif'e karşı harekete geçerken; Akif de çaresizce borçlarıyla mücadele etmek durumundadır. Gönül, Şengül'ün Asiyeler için yaptığı sinsi planı tersine çevirmek isterken, Sevgi Teyze de hiç beklemediği bir anda geçmişten gelen pişmanlığıyla karşı karşıya kalır. Şengül'ün yaptıklarına dayanamayan Ömer'in yaptığı hamle ise, herkesi şoke eder.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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