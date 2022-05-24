SURVIVOR'DA KİM GİTTİ? | Survivor All Star 2022'de kim elend? İşte adaya veda eden o isim...

Survivor All Star 2022'de 24 Mayıs Salı akşamı heyecan doruğa çıkacak ve dörtlü potada eleme heyecanı yaşanacak. Sona yaklaştıkça artan gerilim devam ederken; haftanın eleme adaylarından Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude arasından hangisi adaya veda edecek? Kim elenecek? İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor All Star 2022'nin 24 Mayıs Salı günü izleyicilerle buluşacak yeni bölümünde eleme heyeacanı yaşanacak. Büyük bir rekabet yaşanan yarışmada heyecan doruğa çıkarken bir yarışmacı daha şampiyonluk hayallerine veda edecek. İşte Survivor'a veda eden isim...

SURVIVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dörtlü eleme potasında bu akşam bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Survivor All Star'dan bu hafta elenen yarışmacı, yayınlanan yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

sude

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı Ayşe, 3. eleme adayı ise Hikmet oldu. Haftanın 4. eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ünlüler takımından Sude olarak belirlendi.